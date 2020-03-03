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«الصحة» تكشف حقيقة مقطع إسعاف مصاب بـ«كورونا» داخل مستشفى بمكة

«الصحة» تكشف حقيقة مقطع إسعاف مصاب بـ«كورونا» داخل مستشفى بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل بشأن تقديم العلاج لمواطن مصاب بكورونا قادم من إيران داخل إحدى مستشفيات إيران.

وأوضح العبدالعالي أن المقطع المتداول عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي، وليس لحالة فيروس كورونا الجديد.

ودعا متحدث الصحة، في تغريدة له عبر تويتر، الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

 

 

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