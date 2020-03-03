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مكة.. فصل الخدمات عن 114 عقاراً بـ«حي النكاسة» لتطويرها (صور)

مكة.. فصل الخدمات عن 114 عقاراً بـ«حي النكاسة» لتطويرها (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة اليوم الاثنين، فصل الخدمات عن (114) عقاراً ضمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسه العشوائي بالعاصمة المقدسة تمهيدا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الأربعة عشر المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، ليبلغ إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة نحو 600 عقار.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تعقد اجتماعات متواصله لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.

وأضاف “كعكي” يهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنيه على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهيه.

ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان.

 

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