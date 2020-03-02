أحدهما مواطن سعودي.. البحرين تسجل إصابتين جديدتين بـ«فيروس كورونا»

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين رصد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي ليبلغ العدد الكلي للمصابين بالفيروس 49 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة في بيان لها أن الحالتين الجديدتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي وتم إجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاعة المخصصة في المطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه تم وضع الحالتين الجديدتين في الحجر الصحي الاحترازي وفق الإجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما وبعد ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بالفيروس تم إجراء التحاليل المخبرية لهما التي أكدت إصابتهما بالفيروس، حيث تم نقلهما فورا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر.

وذكرت الصحة البحرينية أن التنسيق قائم ومستمر مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة انتشار الفيروس مشددة على انها تتبع اجراءات فحص صارمة ومتواصلة حماية للمواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أنه تم إجراء فحوصات مخبرية لـ 2274 شخصا وأظهرت النتائج سلامة 2225 شخصا من فيروس كورونا موضحة بأن 47 من العدد الكلي البالغ 49 مصابا لا يتطلب وضعهم الصحي حاليا تلقي أي أنواع من الأدوية فيما يتلقى اثنين فقط الأدوية اللازمة للعلاج.