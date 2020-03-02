شرطة القصيم تطيح بـ«لص المركبات».. يحطم الزجاج ويسرق محتوياتها

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم من إلقاء القبض على متهم متورط في ارتكاب جرائم لسرقة المركبات بتحطيم زجاجها وسرقة محتوياتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله تعالى – عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقات مصرفية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب 24 جريمة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.