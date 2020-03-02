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«الاستئناف» تقضي برفض دعاوى عدد من المواطنين ضد «الصندوق العقاري»

«الاستئناف» تقضي برفض دعاوى عدد من المواطنين ضد «الصندوق العقاري»
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تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، اليوم الإثنين، برفض الدعاوى المقامة ضد صندوق التنمية العقارية من قبل عدد من المواطنين، بشأن إحالتهم للبنوك للحصول على قروضهم العقارية.

وتضمن حكم المحكمة عدم إلزام الصندوق بتقديم الإقراض العقاري المباشر للمواطنين الراغبين في التملك، وذلك تأييداً لأحكام “الإدارية” بمنح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات.

هذا وأصدرت “الاستئناف” أيضا حكماً بإلغاء الأحكام في عدد من القضايا للعام 1440هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعاوى، حيث إن الحكم المستأنف قد صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء 554.

وبمقتضى قرار المجلس؛ فإنه لا محل لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه، فتكون دعوى المدعي عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام.

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