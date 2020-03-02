حرس الحدود يعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال.

وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والطلبات بالرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر – التوظيف).

ودعت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 7:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في (حي المربع) ( بجانب وزارة النقل ) حسب اليوم المحدد لكل طالب، كما هو موضح في نتيجة القبول مع إحضار المستندات المطلوبة.