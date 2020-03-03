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الصين تغلق مستشفى في مقاطعة «هوبي» بؤرة فيروس كورونا

الصين تغلق مستشفى في مقاطعة «هوبي» بؤرة فيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

أعلن السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، اليوم الإثنين، إيقاف السلطات الصينية تشغيل مستشفى مؤقت في مقاطعة هوبي، بؤرة فيروس كورونا.

وأضاف السفير أن إغلاق المستشفى المؤقت الذي يخدم المقاطعة ومدنها – ومنها مدينة ووهان – يشير إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأشار تشن وي تشينغ إلى أن عدد الحالات المؤكدة الجديدة في الصين بلغ 196 حالة في مقاطعة هوبي الموبوءة، و5 حالات في المقاطعات الأربع في البر الرئيس للصين، منها حالتان قادمتان من خارج الصين.

وفيما يتصل بالمناطق خارج البر الرئيس، أوضح أن تايوان سجلت حالة إصابة واحدة، وسجلت هونغ كونغ إصابتين، ولم تسجل المقاطعات الأخرى أي إصابات جديدة.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت اليوم أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد أمس وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.

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