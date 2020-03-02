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أبرزها «التمر».. أكلات خفيفة تساعد في إنقاص الوزن

أبرزها «التمر».. أكلات خفيفة تساعد في إنقاص الوزن
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير صحي، أن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساعد في إنقاص الوزن، لأنها تساعد في شعورك بالشبع والامتلاء وفى نفس الوقت تحافظ على وزنك.

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “تايمز أوف إنديا” فإن الأكلات الخفيفة، هي:

1- عين الجمل

يرتبط استهلاك عين الجمل بمستويات أعلى من الطاقة والنشاط، وهو جيد أيضاً لصحة القلب، كما أنه أحد أفضل المكسرات لفقدان الوزن.

وعين الجمل غنى بحمض أوميجا 6 الدهني ويسمى حمض اللينوليك وحمض ألفا لينولينيك الدهني (ALA) وفيتامينات أخرى، كما أنه غني بمضادات الأكسدة. يساعدك عين الجمل في الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، ويخفض مستوى الكوليسترول السيئ، ويعزز وزن الجسم الصحي.

2- اللوز

ليس مصدراً ممتازاً للبروتين فحسب، بل إنه غني أيضاً بمضادات الأكسدة، فهو منخفض في السعرات الحرارية ومليء بالبروتينات التي تساعد في تطوير كتلة العضلات، كما أن اللوز يساعد أيضاً في محاربة الكوليسترول الضار.

3- التمر

يمكنك تناول التمر بدلاً من قطعة من الشوكولاتة، فهو بديل صحي، حيث إن من فوائد التمر أنه غني بالحديد ويساعد في إنقاص الوزن، عن طريق التخلص من السموم، علاوة على ذلك، تمتلئ التمور أيضاً بالألياف الغذائية التي تبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول وتمنع تناول وجبات خفيفة غير صحية.

4- الملح والتوابل

على الرغم من أن استهلاك حفنة من المكسرات يومياً يعتبر صحياً بمفرده، إلا أن إضافة الملح والتوابل يمكن أن يكون له تأثير عكسي ويزيد من محيط الخصر.

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