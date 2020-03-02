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وزارة العدل تنشر أحكام المحكمة العليا للقضايا التجارية

وزارة العدل تنشر أحكام المحكمة العليا للقضايا التجارية
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تواصل – واس:

بدأت وزارة العدل نشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في طلبات الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا التجارية.

وأكدت الوزارة أن أحكام المحكمة العليا متاحة للاطلاع بشكل تدريجي، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa.

وأوضحت الوزارة أن الاطلاع على الأحكام يمر بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة «عن الوزارة»، ثم الانتقال إلى «مركز البحوث»، ثم إلى «نشر الأحكام»، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة، ونشرت الوزارة أكثر من 17 ألف حكم تجاري.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

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