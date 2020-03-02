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بعد ظهور حالات «كورونا».. سفارة المملكة تدعو المواطنين لتأجيل سفرهم إلى ‏إندونيسيا

بعد ظهور حالات «كورونا».. سفارة المملكة تدعو المواطنين لتأجيل سفرهم إلى ‏إندونيسيا
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تواصل – الرياض:

وجهت سفارة المملكة في إندونيسيا، تحذيراً للمواطنين المتواجدين هناك من الاقتراب من أماكن الازدحام والتجمعات البشرية، خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وطلبت من المواطنين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا لتأجيل خطط السفر غير الضرورية، حرصًا على سلامتهم.

ودعت رعاياها التواصل عبر الأرقام المخصصة للطوارئ، ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة المستجدات.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو، في وقت سابق اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهما لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عامًا.

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