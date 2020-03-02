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«الجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية.. رابط وشروط التقديم

«الجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية.. رابط وشروط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة وبرنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف لحملة درجة البكالوريوس ، للعمل وفق المسميات التالية :

أولا – موظف أمن وحماية

ويشترط أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة ( كحد أدنى) ، وألا يزيد العمر عن 28 سنة ، وأن يكون قد اجتاز  المقابلة الشخصية و اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك ، وأن لائقًا صحيًا وبدنيًا وفقًا للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية.

ثانياً برنامج أمين  (برنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف)

ستكون مدة البرنامج 12 شهراً ويشترط أن يكون سعودي الجنسية.، حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد) في أي تخصص ذي علاقة بالبرنامج. ألا يزيد العمر عن 30 سنة و الإلمام باللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا وقراءة). واجتياز المقابلة الشخصية وإكمال متطلبات التدريب الأخرى. واجتياز الفحص الطبي.

أما المميزات فهي راتب شهر والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، تأمين طبي للموظف وأسرته، وتأمين طبي للوالدين.

–  التقديم من خلال الرابط التالي (اضغطهنــا).

 

 

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