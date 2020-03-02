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ما هو مقدار «الكافيين» المسموح به أثناء الحمل والرضاعة؟

ما هو مقدار «الكافيين» المسموح به أثناء الحمل والرضاعة؟
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تواصل – وكالات:

أوضحت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية مقدار الكافيين المسموح بتناوله للمرأة أثناء فترتي الحمل والرضاعة، بشرط عدم تجاوزه يومياً.
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن كمية الكافيين المسموح بتناولها يومياً تبلغ 200 مليجرام، ما يعادل اثنين من فناجين القهوة أو أربعة من أكواب الشاي الأسود، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.
وعللت “بيبي & فاميليه” أهمية ذلك بأن مادة الكافيين تعبر المشيمة أثناء فترة الحمل دون فلترتها، ما يؤدي إلى انخفاض سريان الدم بالمشيمة، ومن ثم يرتفع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض على نحو طفيف. وفي فترة الرضاعة تنتقل مادة الكافيين إلى حليب الأم، ما يؤدي إلى إصابة الرضيع بآلام بالبطن واضطراب وقلق وتوتر.
وأشارت “بيبي & فاميليه” إلى أن مادة الكافيين تختبيء أيضاً في أغذية أخرى كالشوكولاتة ومشروبات الطاقة، لذا ينبغي الحذر عند تناول الشوكولاتة، في حين ينبغي الابتعاد عن مشروبات الطاقة لاحتوائها على الكافيين بنسبة تركيز عالية.

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