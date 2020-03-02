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«أمانة عسير» تكشف حقيقة وجود مصلى نسائي داخل سكن للعزاب بمحطة وقود

«أمانة عسير» تكشف حقيقة وجود مصلى نسائي داخل سكن للعزاب بمحطة وقود
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة عسير حقيقة الفيديو المتداول عبر منصة  التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن وجود مُصلى للنساء داخل سكن للعزاب بمحطة وقود.

وذكرت الأمانة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في”تويتر”: “أنه إشارة إلى المقطع المتداول حول مدخل مصلى النساء في محطة محروقات بمركز عين اللوي، نحيطكم أن ما ذكر في الفيديو غير صحيح، وأن سهم اللوحة الإرشادية يشير إلى اليسار والمصور اتجه يمينا، ونأمل توخي الدقة والحذر فيما يتم تداوله”.

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