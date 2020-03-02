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الزعاق: بدء موسم «عقرب الدسم» خلال يومين.. وتساوي ساعات الليل والنهار في هذا الموعد

الزعاق: بدء موسم «عقرب الدسم» خلال يومين.. وتساوي ساعات الليل والنهار في هذا الموعد
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تواصل – الرياض:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه من المتوقع بعد أسبوعين أن تتساوى ساعات النهار مع الليل ويبدأ الناس بالإحساس بحاجتهم إلى فتح النوافذ.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الزعاق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وذكر فيه أن عقرب الدسم (بياع الخبل عباته) سيحل بعد يومين، مشيراً إلى أن الشباب سيبدأ في التدرج بالملابس الصيفية بعد أسبوعين، ويبدأ الناس في تشغيل التكييف بعد ثلاثة أسابيع.

كما نوه الزعاق إلى أن الشمس ستشرق على القطب الشمالي بعد أسبوعين ولن تغرب إلا بعد ٦ أشهر، مضيفاً أن شهر رمضان المقبل سيكون صيفياً نهاراً وليلاً، وكذلك رمضان الذي يليه، على أن يبدأ رمضان في ملامسة فصل الشتاء عام 1445 هـ.

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