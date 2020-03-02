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توقعات بارتفاع درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة في هذا الموعد

توقعات بارتفاع درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة في هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة عن عموم مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل؛ حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتلامس معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام نهاية الأسبوع.

ووفقاً لموقع “طقس العرب”، يسيطر مرتفع جوي في عموم الجزيرة العربية هذا الأسبوع، ترتفع على أثره درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، دافئة على سواحل البحر الأحمر وجنوب المملكة.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على سواحل الخليج العربي يومَي الثلاثاء والأربعاء تعمل على اضطراب البحر، وتتراجع شدة الرياح نهاية الأسبوع.

 

 

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