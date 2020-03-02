«تويتر» يفتح خاصية «إخفاء التغريدة» أمام المطورين

تواصل – وكالات:

فتح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خاصية “إخفاء التغريدة” الجديدة أمام قطاع مطوري تطبيقات الموقع، بما يتيح تطوير أدوات إضافية تساعد المستخدمين في إخفاء الردود على تغريداتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

كان موقع تويتر قد أطلق هذه الخاصية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمستخدمين في كل أنحاء العالم، بهدف تقليل قدرة المتطفلين على إفساد المحادثات بين المستخدمين عبر تويتر، حيث تتيح للمستخدم السيطرة على الطريقة التي تظهر بها الردود التي يرسلها رداً على تغريدته.

وتتيح الخاصية الجديدة النقر فوق زر “المشاركة” على تويتر واختيار “إخفاء التغريدة” لإغلاق الردود. وفي هذه الحالة يجب على المستخدمين الآخرين النقر لمشاهدة الردود على التغريدة، بدلاً من رؤيتها بشكل تلقائي.

وبحسب موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن هذا النوع من الأدوات المنتظر تطويرها بعد فتح خاصية “إخفاء التغريدة” أمام المطورين سيكون مهما بشكل خاص بالنسبة للشركات والعلامات التجارية والتي لها حسابات رسمية على موقع تويتر.

وتعاني هذه الشركات من وجود كم كبير من الردود على التغريدات التي ترسلها الشركات بما يتجاوز قدرتها على التعامل مع الردود بشكل المناسب. ولكن مع فتح شفرة خاصية “إخفاء التغريدة” يمكن للمطورين تطوير أدوات تستطيع تلقائيا إخفاء الردود المزعجة أو غير المرغوبة على أساس عوامل الأهمية بالنسبة لعملاء هذه الشركة، مثل التغريدات التي تتضمن كلمات رئيسية محظورة أو تلك التي تحتوي على محتوى شديد الخطورة على سبيل المثال.

وأضاف موقع “تك كرانش” أن تويتر تعاون مع عدد صغير من المطورين الذين طوروا بالفعل أدوات للاستفادة من الخاصية بصورة إضافية.