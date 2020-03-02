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قرار من وزير التعليم بتأسيس وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. تعرّف على اختصاصها

قرار من وزير التعليم بتأسيس وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. تعرّف على اختصاصها
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم الدكتور احمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ترتبط تنظيمياً بصاحب الصلاحية في الجهة المشرفة أو من يفوضه التسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها الفني.

ويأتي قرار وزير التعليم بناءً على قرار وزير العمل والتنمية القاضي بالموافقة على اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

واعتمد آل الشيخ، وحدة تسمى “وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية”، ترتبط تنظيمية بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، وتكون مهام الوحدة وفقا لما نصت عليه اللائحة المنظمة للعلاقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وطالب الوزير، الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص القيام بما يلي: إعداد الدليل التنظيمي للوحدة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لإعداد منصة رقمية لاستقبال طلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك التنسيق مع وكالتي التعليم العام الأهلي والتعليم الجامعي الأهلي كل فيما يخصه، لاستكمال إجراءات طلبات إنشاء المدارس والمعاهد والمراكز والكليات والجامعات الأهلية، ومع قطاعات الوزارة الأخرى كل فيما يخصه – وفقاً لصحيفة “الميدان التعليمي”-.

وأشار القرار، إلى أن تراجع الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص شروط وضوابط تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التعليم، والتي سيتم بناء عليها دراسة الطلبات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن  على الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص الاستعانة بذوي العلاقة لإنجاز أعمالها والتنسيق مع من تراه للقيام بذلك، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلفي ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

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