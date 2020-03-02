إصابة مواطنين ومقيم بإطلاق نار في الدوادمي.. والجاني يسلِّم نفسه

تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في صباح يوم الأحد الموافق 6 / 7 / 1441هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغاً، عن تعرض ( 3 ) ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني – مواطن في العقد الرابع من العمر – من الموقع بمركبة قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، بأنه تم على الفور متابعة الجاني وتضييق الخناق عليه مما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.