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توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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