الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هؤلاء معرضون للإصابة فيروس «كورونا» أكثر من غيرهم

هؤلاء معرضون للإصابة فيروس «كورونا» أكثر من غيرهم
0

تواصل – وكالات:

أوصحت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها، أن الأشخاص الذين يزاولون مهنا يتفاعلون فيها مع الزبائن، معرضون بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بمن يعملون في المكاتب ولا يتعاملون مع عدد كبير من الناس.

وأشار التقرير إلى أن من يعملون في مهنة التوصيل (الدليفري) يبدون خشية من الفيروس، وهذه المخاوف تسري أيضا وسط سائقي سيارات الأجرة الذين ينقلون زبائنهم من المطارات صوب وجهات الإقامة في الفنادق.

وفي ولاية كاليفورنيا، يقول سائق سيارة، إيدان إيلفا، إن السلطات لم تبادر إلى توعية السائقين، رغم حاجتهم إلى التوعية بشأن ما ينبغي القيام به.

ويحرص سائقون على غسل سياراتهم بعنائية فائقة، بعد القيام بكل رحلة، لكن هذه الخطوة لا تبدد مخاوفهم بشكل كبير.

في غضون ذلك، أرسلت شركة “أوبر” رسالة إلى السائقين، ونصحتهم باتخاذ عدد من الإجراءات لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الذي أصاب بعشرات الآلاف من الأشخاص حتى الآن.

وحثت “أوبر” سائقيها على البقاء في البيت في حال شعروا بأعراض الإنفلونزا، ونصحتهم بالمواظبة على غسل اليدين، وتعقيم الأسطح التي تمت ملامستها في السيارة.

وفي الصين، حظي عمال التوصيل بإشادة كبيرة، نظرا إلى مساعدتهم على نقل الطعام إلى أشخاص يقعون تحت الحجز الصحي، لكن السلطات حثت على تسليم الطلبيات من دون أي ملامسة.

بينما أوردت “بلومبرغ نيوز” أن بعض سائقي سيارات الأجرة صاروا يرفضون نقل رحلات من مطارات يقصدها الآسيويون بشكل كبير، تفاديا لأن يصابوا بفيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، يجازف سائقو سيارات الأجرة بخسارة أجورهم، حينما يحجمون عن بعض الرحلات حتى يحموا أنفسهم من الفيروس الآخذ في التفشي.

مواد ذات صلة

متى يرتدي الأصحاء «الكمامة الطبية»؟.. «الصحة العالمية» توضح

متى يرتدي الأصحاء «الكمامة الطبية»؟.. «الصحة العالمية» توضح

«الصحة العالمية» تحذر من جرائم احتيال تستغل انتشار «كورونا»

«الصحة العالمية» تحذر من جرائم احتيال تستغل انتشار «كورونا»

تطوير «كمامة» يمكنها تشخيص الإصابة بكورونا خلال 12 ساعة

تطوير «كمامة» يمكنها تشخيص الإصابة بكورونا خلال 12 ساعة

فيديو صادم.. تأثير «⁧كورونا»⁩ على طالب في أحد شوارع ⁧إيران

فيديو صادم.. تأثير «⁧كورونا»⁩ على طالب في أحد شوارع ⁧إيران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>