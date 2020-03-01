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تسليم 4600 وحدة خلال 2020.. «سكني»: حجز 44 % من مشاريع ضاحية الجوان بالرياض

تسليم 4600 وحدة خلال 2020.. «سكني»: حجز 44 % من مشاريع ضاحية الجوان بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” عن حجز 44 % من مشاريع ضاحية الجوان شمال الرياض، موضحا أنه سيتم اكتمال تنفيذ نحو 4600 وحدة خلال العام الجاري 2020، تمهيداً لتسليمها للمستفيدين.

وتوفّر ضاحية الجوان أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس، في 8 مشاريع ينفذها القطاع الخاص، منها 7 متاحة للحجز الإلكتروني من قبل المستفيدين لتستوعب أكثر من 100 ألف نسمة.

وتعد ضاحية الجوان، وهي على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال الرياض، واجهة حضارية جديدة من حيث المرافق وأسلوب الحياة، وتقع على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، بالقرب مـن مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسط تكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي.

وتتميز الضاحية بوجود وادٍ صناعي بطول 4700 متر، ومحور ترفيهي بطول 6500 متر بمساحات خضراء ومطاعم ومقاهٍ ومبانٍ تجارية، كما تتيح تصميمات معمارية متنوعة في مشاريع مرسية (الذي يضم حي الإعلاميين)، وسرايا النرجس، وديار السعد، وإشراق ليفينج، وعمائر الجوهرة، وشمس الديار، وإسكان الرياض.

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