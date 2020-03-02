«إل جي» تكشف عن هاتفها الفاخر الجديد «V60 ThinQ 5G»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “إل جي” عن هاتفها الذكي V60 ThinQ 5G الجديد، الذي ينتمي لفئة الموديلات الفاخرة، ويدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية، في بيان لها، إن الهاتف الذكي V60 ThinQ 5G الجديد يشتمل على المعالج كوالكوم Snapdragon 865 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت، مع إمكانية زيادة الذاكرة الأكبر لما يصل إلى 2 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويحوي الهاتف V60 ThinQ 5G شاشة قياس 6.8 بوصة بدقة وضوح 2460×1080 بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية تعمل العدسة الرئيسية منها بدقة وضوح 64 ميغابيكسل ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة وضوح 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة وضوح 10 ميغابيكسل، فضلاً عن بطارية سعة 5000 أمبير ساعة ونظام التشغيل أندرويد 10.

ومن المقرر أن تطرح “إل جي” هاتفها الذكي V60 ThinQ 5G الفاخر في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.