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حادث انقلاب مروع بـ«شعبية مكة».. وفاة وإصابة 6 أشخاص

حادث انقلاب مروع بـ«شعبية مكة».. وفاة وإصابة 6 أشخاص
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب مركبة على طريق الساحل بمنطقة الشعبية جنوبي مكة المكرمة عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق الساحل قبل كوبري الشعبية جنوبي مكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وعند وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود حالتي وفاة و4 مصابين، تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، وقد تم نقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.

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