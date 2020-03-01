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فيديو صادم.. تأثير «⁧كورونا»⁩ على طالب في أحد شوارع ⁧إيران

فيديو صادم.. تأثير «⁧كورونا»⁩ على طالب في أحد شوارع ⁧إيران
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة إعياء شديدة لطالب في أحد شوارع إيران إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهر الطالب في المقطع غير قادر على الوقوف على قدميه، حيث استند على إحدى السيارات متكئا عليها في محاولة لالتقاط الأنفاس، قبل أن يسقط أرضا، لتأتي سيارات الإسعاف وتقدم الإسعافات اللازمة له.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس السبت، فرض قيود جديدة على السفر من وإلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وذلك في ضوء تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، لاسيما في الدول الثلاث، التي باتت تعد بؤرا جديدة لانتشار الفيروس مع الارتفاع الجديد في عدد الحالات المصابة في كل منها.

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