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«الحج» تكشف أعداد المعتمرين في المملكة بعد وقف الدخول

«الحج» تكشف أعداد المعتمرين في المملكة بعد وقف الدخول
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وازن، أن عدد المعتمرين الذين تواجدوا في المملكة وقت صدور قرار إيقاف الدخول احترازيا بشكل مؤقت، يوم الخميس الماضي كان قد وصل إلى 469 ألف معتمر من جميع دول العالم.

وأضاف “وازن” أنه تم حصر المعتمرين من حيث أماكن تواجدهم في مكة أو المدينة وحتى الفنادق التي يتواجدون فيها، مشيرا إلى أنه تم إطلاق خطة لمعرفة جدول مغادرتهم، للتنسيق مع الطيران المدني والمطارات للتجهيز للمغادرة، نظرا لأن قرار إلغاء القدوم قد يتسبب في إلغاء بعض الرحلات القادمة للمملكة، والتي كانت ستقلهم عائدين لبلادهم.

وتابع أنه تم التعميم على شركات العمرة في المملكة بعدم تفويج المعتمرين للمطارات إلا في حالة وجود رحلة مجدولة بالفعل، وأنه يُتأكد من ذلك الأمر بشكل مستمر.

وبين وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة أنه بالتنسيق مع شركات التأمين تم تفعيل بند ضمان تأمين السكن والإعاشة للمعتمرين في حال إلغاء أو تأخير الرحلات، وأن الشركات استجابت، ووفرت 8000 سرير رهن الإشارة، كما أنها مستعدة أيضا لتأمين طائرات تعيدهم لبلادهم.

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