توضيح من «الخارجية» بشأن تأشيرات العمرة والسياحة المعلقة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، السفير تميم الدوسري، إن التأشيرات المعلّقة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد هي تأشيرات “العمرة” و”السياحة” لبعض الدول.

وقال السفير الدوسري، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم الأحد، لتوضيح الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الصحية لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، إن بقية أنواع التأشيرات لا تزال مفتوحة ومتاحة للتقديم عليها ولم تتأثر بقرار التعليق.

وفيما يتصل بالقادمين لحضور قمة العشرين في المملكة، أكد الدوسري أن وزارة الخارجية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين تنسقان بشأن إجراءات وصول الزائرين الرسميين إلى المملكة، مشيرا إلى أن جميع الزائرين الرسميين تُطبق بحقهم الضوابط الصحية المقررة من قبل حكومة المملكة.