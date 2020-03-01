إيران المُصدّر الأول للعدوى.. فيروس «كورونا القاتل» يتسلل إلى الخليج

تواصل – فريق التحرير:

عبر إيران التي أصبحت دولة موبوءة استطاع فيروس كورونا المستجد التسلل إلى منطقة الخليج، فيما شددت دول مجلس التعاون التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس القاتل عبر إجراءات وقائية تتضمن وقف الرحلات الجوية والبحرية.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًا منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تفشى في إيران التي تسببت في نقله إلى الخليج.

المملكة

اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا المستجد، أكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن، خلال الاجتماع العاشر للجنة برئاسة وزير الصحة توفيق الربيعة.

ورغم خلو المملكة من فيروس كورونا المستجد، إلا أنه أصاب ثمانية مواطنين (6 في البحرين، و2 بالكويت)، لدى عودتهم من إيران، فيما تتابع وزارة الصحة مع الجهات المختصة بالبلدين آخر تطورات حالتهم وعلاجهم.

الكويت

وسجّلت الكويت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الخليج، بعد تشخيص إصابتين جديدتين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 45 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أن الإصابتين الجديدتين مرتبطتان بالسفر إلى إيران، فيما اتخذت المؤسسات الكويتية العديد من التدابير الاحترازية، ضمن الجهود التي تبذلها لمواجهة التهديد المتزايد للفيروس.

البحرين

وحلت البحرين في المرتبة الثانية من حيث عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما شخصت ثلاث جالات جديدة أمس السبت، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 41 حالة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة البحرينية بأن المصابين الجدد قدموا من إيران عبر مطار المنامة، مؤكدةً أن المصابين الجدد بحالة مستقرة، ويخضعون حاليا للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

سلطنة عمان

أما في سلطنة عُمان، فقد أكدت وزارة الصحة تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل مجمل عدد الإصابات إلى 6 حالات، مبينة أن الشخص صاحب الإصابة الجديدة كان قد سافر إلى إيران.

وكانت حكومة سلطنة عمان قررت تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة، في محاولة للتقليل من انتشار الفيروس.

الإمارات

أعلن وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن العويس، أن عدد الإصابات المسجلة في الإمارات، بلغت 21 إصابة بفيروس كورونا، وشفي منها 5 حالات، وهي لزائرين من الصين والفلبين والهند وإيران والبحرين وإيطاليا.

وقرَّر وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة.

قطر

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ضمن القطريين القادمين على متن طائرة خاصة من إيران، لترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.