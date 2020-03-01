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الفهيد: «تعداد 2020» مشروع شامل سيغطي جميع السكان والمناطق الوعرة

الفهيد: «تعداد 2020» مشروع شامل سيغطي جميع السكان والمناطق الوعرة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه وفقًا للخطة التنفيذية التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء في أعمال مشروع تعداد السعودية 2020، ستغطي أعمال العد واستيفاء البيانات جميع السكان في كل مناطق المملكة المترامية الأطراف، وسوف يتم من خلال التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة استخدام جميع الإمكانيات اللازمة مثل أجهزة الاتصال، والطائرات العمودية في المناطق الوعرة خاصة والصحاري الواسعة مثل مناطق الربع الخالي والنفود الكبير لتي يصعب استخدام السيارات فيها وفق ترتيبات خاصة تتلاءم مع المناطق التي يتم حصرها.

وشدد الفهيد على أهمية مشروع “تعداد السعودية 2020” والنتائج المرجوَّة منه في دعم متخذي القرار وراسمي السياسيات، وأهمية تكامل العمل بين الأسر والأفراد المُدْلِين بالبيانات والباحثين الميدانيين، وقد سخَّرت الهيئة العامة للإحصاء جميع إمكانياتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدرَّبة لإنجاحه، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية.

الجدير بالذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية “تعداد السعودية 2020” الذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له “ليلة الإسناد الزمني”، وسيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

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