الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات 4.6 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات 4.6 مليار ريال
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضاً 283.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7345.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 4 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 190 على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسيج، وبتروكيم، وسوليدرتي تكافل، وفيبو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة سابتكو، وسيسكو، ووفرة، وميدغلف للتأمين، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و 9.99%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو، والراجحي، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 255.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7291.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 640 صفقة.

مواد ذات صلة

«الخارجية»: تسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة بـ«كورونا»

«الخارجية»: تسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة بـ«كورونا»

«التأمينات» توضح شروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد

«التأمينات» توضح شروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد

حقيقة تعليق الرحلات الجوية بين المملكة وكوريا الجنوبية بسبب «فيروس كورونا»

حقيقة تعليق الرحلات الجوية بين المملكة وكوريا الجنوبية بسبب «فيروس كورونا»

تنبيه مهم من «شركة المياه» للمستفيدين لخفض الاستهلاك

تنبيه مهم من «شركة المياه» للمستفيدين لخفض الاستهلاك

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>