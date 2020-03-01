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«الخارجية»: تسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة بـ«كورونا»

«الخارجية»: تسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت عدة وزارات على رأسها الصحة والحج والخارجية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المملكة لمنع انتقال وتفشي فيروس “كورونا” الجديد في السعودية.

المؤتمر عقد بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والمتحدثين والجهات الإعلامية.

‏وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن المملكة قامت بتسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين سعوديين من مناطق موبوءة، ووصلوا إلى المملكة واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية.

من جانبه، أكد متحدث وزارة الصحة على خلو المملكة من فيروس “كورونا”، وعدم تسجيل أي حالة مصابة حتى الآن.

وإجابة عن استفسارات الصحفيين، قال متحدث وزارة الصحة: إن هناك إجراءات احترازية أعلى سيتم تطبيقها في حال وجود تطورات للفيروس، وخصوصاً على مستوى المدارس، مؤكداً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس ‎”كورونا”، فيما توجد أكثر من 2200 سرير مخصصة للتعامل مع العزل للحالات المصابة بالفيروس.

وكشفت الجهات المختصة خلال المؤتمر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية على كل المستويات، وأكدت أن الفحوص المخبرية لم ترصد وجود أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

وكشف ‏وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة أن الوزارة بدأت بوقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة ووقف نظام معالجة التأشيرات، خلال فترة زمنية قصيرة،‏ وتم تعميم الإجراءات الاحترازية على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة بالإضافة للوكلاء الخارجيين.

كما أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة أنه تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفة أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا، منذ صدرو قرار وقف التأشيرات.

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