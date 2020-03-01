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بالفيديو.. موجة غبار كثيف على عرعر

بالفيديو.. موجة غبار كثيف على عرعر
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تواصل – فريق التحرير:

من جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك “نواف العنزي”، إن الغبار يؤثر على عرعر وما بين عرعر ورفحاء.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع – بمشيئة الله- أن يؤثر الغبار بين العصر والمغرب على حفر الباطن بشكل متوسط ومنتصف الليلة وبعدها على الشرقية ثم الوسطى والربع الخالي صباحاً إلى الظهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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