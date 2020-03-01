بالفيديو.. موجة غبار كثيف على عرعر

تواصل – فريق التحرير:
من جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك “نواف العنزي”، إن الغبار يؤثر على عرعر وما بين عرعر ورفحاء.
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع – بمشيئة الله- أن يؤثر الغبار بين العصر والمغرب على حفر الباطن بشكل متوسط ومنتصف الليلة وبعدها على الشرقية ثم الوسطى والربع الخالي صباحاً إلى الظهر.
🔴#يحدث_الان
غبار قوي على#عرعر
الاحد ٦-٧-١٤٤١هـ
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— طقس (@tqqs)March 1, 2020
الان#عرعرموجات غلار كثيفه
اليوم الاحد 6 رجب 1441 الموافق 1 مارس 2020pic.twitter.com/bFxxLkYPI3
— بارق نجد (@aaaaaxx9)March 1, 2020