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تعاني من اعتلالات نفسية.. وفاة فتاة سورية بعد إلقاء نفسها من الطابق الثالث في مكة

تعاني من اعتلالات نفسية.. وفاة فتاة سورية بعد إلقاء نفسها من الطابق الثالث في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حالة وفاة لفتاة من الجنسية السورية بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الثالث بمقر سكنها بحي بطحاء قريش في مكة المكرّمة.

وذكرت مصادر أن الفتاة تعاني اعتلالات نفسية، ورمت نفسها من الطابق الثالث، على غفلة من ذويها، وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، بعد ورود بلاغ بالحادثة، وبعد الكشف عليها من قِبَل الهلال الأحمر؛ اتضح أنها فارقت الحياة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً موسعاً في الحادثة لمعرفة مُلابساتها؛ فيما تمّ نقل جثمان الفتاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية.

 

 

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