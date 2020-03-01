لتخفيف الضغط على المستشفيات.. «صحة الرياض»: تشغيل 10 مراكز صحية بنظام الرعاية العاجلة

تواصل – الرياض:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تشغيل (10) مراكز صحية ممتدة، بنظام الرعاية الصحية العاجلة في القطاعات الصحية خارج مدينة الرياض، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت “صحة الرياض” أن الهدف من تشغيل المراكز الصحية الممتدة هو تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول للخدمات في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن تشغيل المراكز الصحية ‏الممتدة بنظام الرعاية العاجلة هي إحدى مشاريع التطوير التي تبنتها وزارة الصحة في إطار تقديم خدمات أفضل للمرضى.

وأكدت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استثمار كافة الإمكانيات المتاحة وتجويد خدماتها للارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، وضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض حددت (19) مركز رعاية صحية أولية مناوبة لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض منها (17) مركزاً صحياً تعمل على مدار (16) ساعة، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة. و(2) مراكز صحية تعمل لمدة (24) ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتحرص وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض من خلال المراكز الصحية المناوبة على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.