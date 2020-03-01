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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هيئة النقل» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية.. رابط التقديم

«هيئة النقل» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية.. رابط التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر 27 وظيفة إدارية وهندسية بعدة مدن بالمملكة (الرياض، والدمام، وجدة)، بالمسميات التالية (مُساعد إداري، وسكرتير، ومهندس صناعي، ومهندس مدني، ومهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي، ومهندس سلامة، ومستشار قانوني، وأخصائي اقتصادي، ومراقب أنشطة نقل، ومدير إدارة العقود والمشتريات، وباحث مشتريات وعقود، وأخصائي عقود ومناقصات).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مشيرة إلى أن التقديم مُتاح بدءاً من اليوم الأحد وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2020/03/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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