«هيئة النقل» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية.. رابط التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر 27 وظيفة إدارية وهندسية بعدة مدن بالمملكة (الرياض، والدمام، وجدة)، بالمسميات التالية (مُساعد إداري، وسكرتير، ومهندس صناعي، ومهندس مدني، ومهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي، ومهندس سلامة، ومستشار قانوني، وأخصائي اقتصادي، ومراقب أنشطة نقل، ومدير إدارة العقود والمشتريات، وباحث مشتريات وعقود، وأخصائي عقود ومناقصات).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مشيرة إلى أن التقديم مُتاح بدءاً من اليوم الأحد وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2020/03/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).