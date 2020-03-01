بالفيديو.. «الماجد» يوضح أجر مَن نوى العمرة وتعطل بسبب «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تعليق تأشيرات الحج والعمرة بسبب “كورونا” الجديد، مشيراً إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول مَن طبق الحجر الصحي حينما أمر أهل البلد الذي ينتشر فيه الطاعون بعدم الخروج منه، وأمر من خارجه بعدم زيارته.

وقال الماجد خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الهدف من تلك الإجراءات هو تقليل المفاسد الناجمة عن الوباء الجديد، مضيفاً أن المملكة برعايتها للحجاج والمصلين في المسجد النبوي تتحمل عبئاً كبيراً في رعايتهم وحمايتهم

وحول ثواب من نوى العمرة واستعد لها، قال إن نصوص الشرعية دلّت على أنه من نوى شيئاً ولم يحصل له كتب الله له أجرَ مَن عمله تماماً، مضيفاً أن مَن حجز التذاكر واستعد وقام بتهيئة نفسه وإعداد الزاد من أجل الذهاب إلى العمرة في رمضان ولم يحدث فأجره مُضاعف، مؤكداً أن المُعتمر مُنع في هذه الحالة لسبب يتعلق بصالح عموم المسلمين؛ لذلك يُكتب له أجر ما كان ينوي إليه.