توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق

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توقع خبراء طقس أن تتجه الكتلة الهوائية الباردة من مناطق شمال المملكة نحو الأجزاء الوسطى وستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة- بمشيئة الله-.

ووفقاً لموقع “طقس العرب” يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الليلة في حائل إلى 4 درجات مئوية فقط، حيث تسود أجواء باردة بشكل عام، خاصة مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة ليلاً بالتأثير في المنطقة حتى يوم الأربعاء، حيث تبدأ الحرارة بالارتفاع تدريجياً.

وحذّر خبراء الطقس من هذه التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، التي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.