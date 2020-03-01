توقعات طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة وغبار على 7 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة اليوم الأحد، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، وتمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، كما توقعت أن تنشط الرياح على طول ساحل البحر الأحمر، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فأوضحت الأرصاد أنها شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتسجل شرورة أعلى درجة حرارة (34 درجة مئوية)، فيما تسجل طريف والقريات أدنى درجة حرارة في المملكة (7 درجات مئوية).