هل نشر الملابس المغسولة بـ«شرفات المنازل» مخالف للذوق العام؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام، بدر الزياني، أن تعليق الملابس ونشرها على شرفات المنازل، لا يندرج ضمن لائحة عقوبات الجمعية حتى الآن.

وأضاف الزياني أن تلك الظاهرة ضمن مظاهر تشويه الصورة الحضارية، إضافة إلى كونها غير صحية، خاصة مع تطور التكنولوجيا وتوفر أجهزة غسل الملابس وتجفيفها، لذا تحتاج إلى توعية ممارسيها، وهي تعود إلى سنوات الخمسينيات الميلادية، ومن المفترض أن نتجنبها، وفقا لصحيفة “اليوم”.

الجدير بالذكر أن تلك الظاهرة تنتشر خاصة داخل الأحياء الداخلية بين المباني القديمة، وفي المناطق التي تسكن فيها العمالة الوافدة بكثافة عالية.

وينصح المختصون بتجنب مثل هذه العادة خاصة أنها قد تسبب أمراضا لأصحاب الملابس، نتيجة تعلق الغبار والأتربة بها.