إلزام كفيله بـ300 ألف ريال.. إدانة طبيب بالقتل الخطأ في منشأة صحية بجازان

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قضت الهيئة الطبية الشرعية بمنطقة جازان بإدانة طبيب في قضية وفاة وافد من جنسية باكستانية في منشأة صحية أهلية بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان قبل عدة أعوام.

وأوضحت الهيئة، أن الحكم صدر مؤخرا وأدان طبيبًا من جنسية عربية بارتكاب القتل الخطأ بعد حقن الوافد بحقنة غير مناسبة، تسببت في مقتله بعد مروره بمضاعفات. كما تضمنت الدعوى المطالبة بتكاليف نقل الجثمان وغيرها.

وأدان الحكم الذي صدر عن الهيئة الطبية الشرعية الطبيب بقتل وافد باكستاني بالخطأ، وذلك عبر الحقنة التي كانت جزءًا متصلاً من أسباب الوفاة؛ إذ لم يتم إجراء فحوصات قبل الحقنة، ولم تتوافر لدى الطبيب رخصة ممارسة المهنة الطبية، ولم يحصل المريض على الرعاية الأساسية داخل المنشأة.

وألزم الحكم كفيل الطبيب الغارم بتسليم مبلغ قدره 300 ألف ريال دية القتل الخطأ. كما أشار الحكم إلى أنه على الطبيب كفارة القتل الخطأ، حيث حضر كفيل الطبيب الجلسات نظرًا لاختفاء الطبيب، وعدم ظهوره أمام المدعين وسط توقعات بهروبه خارج البلاد.