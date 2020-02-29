5 أطعمة ومشروبات تضر بصحة «الكلى».. احذرها

تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء أن للكُلى أهمية كبيرة لجسم الإنسان، حيث تعمل كفلتر طبيعي وتقوم بتنقية الدم من السموم، وتحافظ أيضا على توازن السوائل العامة في الجسم، بالإضافة إلى إفراز الهرمونات التي تنتج خلايا الدم الحمراء وتضمن صحة العظام وتنظم ضغط الدم.

وينصح الأطباء باتباع نظام غذائي للحفاظ على صحة الكلى، وعدم الإفرام في تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب ضررا بالغا للكلى ومنها:

1- اللحوم:

من المؤكد أن للحوم أهمية في عمليات النمو وصحة العضلات، ولكن، تعد عملية الاستقلاب أو الأيض واحدة من أصعب المهام التي تقوم بها كليتنا.

بالإضافة إلى ذلك، اتباع نظام غذائي مرتفع في البروتين الحيواني يزيد أيضا من خطر حصى الكلى، لهذه الأسباب، لا ينصح به للذين يعانون من أمراض الكلى.

2 – الكافيين

إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الكلى، فعليك تجنب مشروبات القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة، لما تمثله من خطورة على كليتيك.

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الكافيين على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى المزمنة، وقد يزيد من خطر حصى الكلى. كما يعد الكافيين مدرا للبول، ما يؤثر في قدرة الكلى على امتصاص الماء.

3 – منتجات الألبان

تتميز منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، باحتوائها على عنصر الكالسيوم، ويعمل تناول هذه الأطعمة على زيادة تركيز مستوى الكالسيوم في البول. وقد ارتبط هذا مع ارتفاع خطر الإصابة بحصى الكلى.

وقد ثبت أن تقليل استهلاك الألبان قد يساعد الكلى على تأدية وظيفتها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الكلى.

وتعد الزبدة منتجا يضم نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب. لسوء الحظ، أمراض القلب تعد عامل خطر رئيسيا لأمراض الكلى. والعكس صحيح.

4 – الملح

كما ذُكر، يعمل الصوديوم مع البوتاسيوم للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وهو أمر في غاية الأهمية لعمل الكلى، لكن، عندما يطغى عنصر على آخر بزيادة استخدام ملح الطعام، يزداد العبء على الكلى.

وقد يدفع التناول المفرط من الملح، الكلى للاحتفاظ بالماء من أجل تخفيف ملوحة الدم، وهو الأمر الذي يضع عبئا إضافيا عليها.

5 – الأفوكادو

رغم فوائده الجمة للجسم، لكنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم (عدو الكُلي)، حيث تعتمد الكلى على التوازن الصحيح من البوتاسيوم والصوديوم للقيام بعملها بشكل صحيح. لكن، قد تأتي متاعبها في حالة الإفراط في تناول الأفوكادو.