إطلاق مسار «العمرة» الإلكتروني لمواطني الخليج المتواجدين بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، المسار الإلكتروني المخصص للمعتمرين والزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المتواجدين بالمملكة، وذلك عقب صدور قرار تعليق دخولهم إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤقتا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن القرار استثنى مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، وهؤلاء عليهم الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة، والضغط على رابط “المسار الإلكتروني لعمرة مواطني دول مجلس التعاون”، وتعبئة البيانات.

وأوضحت أن ‏البيانات المطلوبة هي جميع البيانات الشخصية بالتفصيل، إضافة إلى مكان الاقامة في مكة أو المدينة، ومنفذ الدخول، وتاريخ الدخول للمملكة، ثم ينتظر المتقدم للحصول على التصريح.

الجدير بالذكر أن المملكة أعلنت في وقت سابق، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون لمكة والمدينة مؤقتا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.