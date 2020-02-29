نصائح مهمة من «الصحة» للوقاية من فيروس كورونا

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، مؤكدة أن هذه الأمور كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد, وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.

وأوضحت وزارة الصحة أنها نشرت ملفاً توعوياً شاملاً عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل يتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.