«أرامكو» تخطط لطرح حصة جديدة للاكتتاب في بورصات خارجية

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان أن المملكة منفتحة أمام بيع المزيد من أسهم أرامكو؛ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في المملكة.

وقال الرميان في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين -الشريك المؤسس لمجموعة كارليل جروب الأمريكية للاستثمار-: “إن السعودية جمعت بالفعل نحو 30 مليار دولار، عن طريق طرح أسهم من أرامكو للاكتتاب العام في الرياض العام الماضي، وتخطط حالياً لبيع المزيد من الأسهم، مع احتمال أن يكون الاكتتاب خارج المملكة هذه المرة”، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وتابع الرميان: “إذا وجدنا أي بورصة أو أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد”.