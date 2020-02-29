الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أرامكو» تخطط لطرح حصة جديدة للاكتتاب في بورصات خارجية

«أرامكو» تخطط لطرح حصة جديدة للاكتتاب في بورصات خارجية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان أن المملكة منفتحة أمام بيع المزيد من أسهم أرامكو؛ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في المملكة.

وقال الرميان في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين -الشريك المؤسس لمجموعة كارليل جروب الأمريكية للاستثمار-: “إن السعودية جمعت بالفعل نحو 30 مليار دولار، عن طريق طرح أسهم من أرامكو للاكتتاب العام في الرياض العام الماضي، وتخطط حالياً لبيع المزيد من الأسهم، مع احتمال أن يكون الاكتتاب خارج المملكة هذه المرة”، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وتابع الرميان: “إذا وجدنا أي بورصة أو أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد”.

مواد ذات صلة

«الجافورة».. حقل غاز سعودي سيُغيّر خريطة الطاقة في العالم

«الجافورة».. حقل غاز سعودي سيُغيّر خريطة الطاقة في العالم

«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين شهريا ابتداء من فبراير الحالي

«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين شهريا ابتداء من فبراير الحالي

«أرامكو» تُثبت سعر الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين

«أرامكو» تُثبت سعر الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين

توضيح مهم من «أرامكو» بشأن عمليات الاستقرار السعري

توضيح مهم من «أرامكو» بشأن عمليات الاستقرار السعري

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة