«وزارة الاتصالات» تعلن عن 2000 وظيفة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن 2000 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

التخصصات المطلوبة:

إنترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات ،إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال ،إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية ،التجارة الإلكترونية، هندسة الشبكات، البرمجيات، تطوير الويب والتطبيقات ،تصميم وتطوير الألعاب، إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، تشغيل و صيانة الاتصالات وتقنية المعلومات.

شروط التقديم:

1– أن يكون المتقدم من المواطنين.

2– التقديم متاح من عمر 18 عاما فأكثر.

3– ألا يكون المتقدم على رأس العمل (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر 90 يومًا).

4-من هو على رأس العمل يُشترط أن يكون متخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن يعمل في مجال آخر.

وأوضحت وزارة الاتصالات أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).