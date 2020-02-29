الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«وزارة الاتصالات» تعلن عن 2000 وظيفة.. التفاصيل ورابط التقديم

«وزارة الاتصالات» تعلن عن 2000 وظيفة.. التفاصيل ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن 2000 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

التخصصات المطلوبة:

إنترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات ،إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال ،إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية ،التجارة الإلكترونية، هندسة الشبكات، البرمجيات، تطوير الويب والتطبيقات ،تصميم وتطوير الألعاب، إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، تشغيل و صيانة الاتصالات وتقنية المعلومات.

شروط التقديم:

1– أن يكون المتقدم من المواطنين.

2– التقديم متاح من عمر 18 عاما فأكثر.

3– ألا يكون المتقدم على رأس العمل (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر 90 يومًا).

4-من هو على رأس العمل يُشترط أن يكون متخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن يعمل في مجال آخر.

وأوضحت وزارة الاتصالات أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

«العدل» تدعو 357 مرشحاً ومرشحة لوظائفها لاستكمال إجراءات التعيين

«العدل» تدعو 357 مرشحاً ومرشحة لوظائفها لاستكمال إجراءات التعيين

وظائف بـ«رئاسة هيئة الأمر بالمعروف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بـ«رئاسة هيئة الأمر بالمعروف».. التفاصيل ورابط التقديم

«وزير البلديات» يفتتح ملتقى الاستثمار البلدي «فرص».. ويشهد عدداً من الاتفاقيات

«وزير البلديات» يفتتح ملتقى الاستثمار البلدي «فرص».. ويشهد عدداً من الاتفاقيات

«الشؤون الإسلامية» تستقبل المرشحين لوظائف «مراقب مساجد»

«الشؤون الإسلامية» تستقبل المرشحين لوظائف «مراقب مساجد»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>