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لجنة متابعة «كورونا»: لم يتم تسجيل أي إصابة في المملكة

لجنة متابعة «كورونا»: لم يتم تسجيل أي إصابة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، اليوم السبت، أنه لم يتم ولله الحمد تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد اليوم برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات “الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم”، وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله.

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