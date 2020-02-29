هل يحمي «قناع الجراحة» المعقّم من الإصابة بفيروس «كورونا»؟

تواصل – وكالات:

حالة من الهلع بسبب فيروس كورونا دفعت الآلاف يقبلون على شراء قناع الجراحة المعقّم، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعاره على موقع أمازون نتيجة تزايد طلب الشراء الإلكتروني عليه.

لكن هل يحمي قناع الجراحة من الإصابة بالفيروس وهل يمنع القناع انتقال عدوى كورونا أو (كوفيد-19)؟

يؤكد خبراء منظمة الصحة العالمية بأن تغطية الفم والأنف بقناع الجراحة لا توفر حماية للشخص السليم من انتقال العدوى إليه، لكن تنصح التوصيات من لديه أعراض مثيرة للاشتباه مثل: العطس والسعال بارتداء هذا القناع لمنع انتشار الفيروس مع رذاذ السوائل المتطاير مع العطس.

وتحث توصيات الوقاية من الفيروس على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسلهما جيداً لمدة 20 ثانية بماء دافئ.

وإذا لم تتوفر الفرصة لغسل اليدين بالماء والصابون يمكن استخدام مطهّر اليدين الذي تبلغ نسبة الكحول فيه 60 بالمائة.

وتفيد التقارير الحديثة من منظمة الصحة بأن إجراءات الحجر والعزل والتوعية الوقائية أدت إلى عدم انتشار العدوى في الصين لحوالي مليون شخص، وأن عدد المصابين الذي تجاوز 80 ألفاً معظمهم عدوى متوسطة الشدة ناتج عن اتخاذ إجراءات صارمة بعدما تأكّدت خطورة الأمر خلال شهر يناير الماضي.