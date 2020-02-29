«الزعاق»: اليوم نشهد حدثا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة هجرية (فيديو)

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أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم السبت، يشهد حدثاً لن يتكرر إلا بعد 142 سنة هجرية.
وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن ذلك الحدث يتمثل في حدوث قران خامس الهجري مع يوم الكبيس الميلادي.
وتابع “أن هذا يدل على إنه إذا قارن القمر الثريا في يوم 5 فهذا علامة على تفشي وانتشار الربيع في الأماكن المنظورة”.
وبين الدكتور خالد الزعاق أن أهم الاقترانات 6: وهم اثنان للشتاء واثنان للصيف واثنان للربيع؛ ومن أهمها قران حادي.