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«الزعاق»: اليوم نشهد حدثا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة هجرية (فيديو)

«الزعاق»: اليوم نشهد حدثا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة هجرية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ‏اليوم السبت، يشهد حدثاً لن يتكرر إلا بعد 142 سنة هجرية.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن ذلك الحدث يتمثل في حدوث قران خامس الهجري مع يوم الكبيس الميلادي.

وتابع “أن هذا يدل على إنه إذا قارن القمر الثريا في يوم 5 فهذا علامة على تفشي وانتشار الربيع في الأماكن المنظورة”.

وبين الدكتور خالد الزعاق أن أهم الاقترانات 6: وهم اثنان للشتاء واثنان للصيف واثنان للربيع؛ ومن أهمها قران حادي.

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