«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الأحد

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة تبدأ من يوم غد الأحد، بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الأرصاد، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الحالة يُتوقع أن تسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية، خصوصا على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، ويمتد تأثيرها لاحقًا إلى كل من القصيم والرياض والشرقية، اعتباراً من يوم غد الأحد 1 مارس 2020.

وبينت هيئة الأرصاد أن التوقعات تشير إلى تأثر معظم المناطق بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة خلال فترة النهار.