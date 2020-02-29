«السديس»: إجراءات احترازية لمنع انتشار الأوبئة بين قاصدي الحرمين‏

تواصل – فريق التحرير:
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة لا تألو جهدًا في الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وأنها اتخذت كافة الإجراءات لمنع انتشار الأوبئة.
وأضاف الشيخ السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين اليوم السبت، أن منسوبي الرئاسة يعملون بجهد وحرص على تعقيم قاصدي الحرمين وتوعيتهم بما يحافظ على سلامتهم ويجنبهم انتشار الأمراض المعدية خلال أدائهم الفرائض والشعائر.
وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن الرئاسة تعمل وفق تنسيق عال ومشترك مع الجهات المعنية وذات العلاقة بما يحقق الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين ويمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان.