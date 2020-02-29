«السديس»: إجراءات احترازية لمنع انتشار الأوبئة بين قاصدي الحرمين‏

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ ‏الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة لا تألو ‏جهدًا في الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وأنها ‏اتخذت كافة الإجراءات لمنع انتشار الأوبئة.‏

وأضاف الشيخ السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين اليوم السبت، أن منسوبي الرئاسة يعملون بجهد وحرص على تعقيم ‏قاصدي الحرمين وتوعيتهم بما يحافظ على سلامتهم ويجنبهم ‏انتشار الأمراض المعدية خلال أدائهم الفرائض والشعائر.‏

وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن الرئاسة تعمل وفق تنسيق عال ومشترك مع ‏الجهات المعنية وذات العلاقة بما يحقق الحفاظ على سلامة ‏قاصدي الحرمين ويمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان.‏