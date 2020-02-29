توجيه عاجل من النائب العام بشأن واقعة «التحرش الجماعي» بالقرب من مجمع تجاري

تواصل – فريق التحرير:

وجه النائب العام، اليوم السبت، بالقبض على مجموعة من الأشخاص، بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق تحرشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.

وعلى الفور أصدرت وحدة الرصد في النيابة العامة، أمراً للجهات المختصة بالقبض على المتحرشين، وذلك بعد ظهورهم في مقطع يتضمن محتواه قيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.

كما تم تحريك الدعوى الجزائية العامة، وذلك بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الأشخاص المعنيين فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.